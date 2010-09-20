В 6 сезоне 4 серии сериала «Как я встретил вашу маму» друзья определяют 3 вещи, которые должен сделать каждый истинный ньюйоркец, и затевают спор, кто из них быстрее доберётся до ресторана в другом конце города, в котором якобы сидит Вуди Аллен.
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