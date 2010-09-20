В 6 сезоне 16 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни собирается воспользоваться девушками в выдуманный «День отчаяния» перед Днем святого Валентина. Тед, испугавшись отношений, с Зоуи просто сбегает к Маршаллу в Миннесоту.
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