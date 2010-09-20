В 6 сезоне 20 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили пытается поддержать первые шаги Маршалла на пути к его мечте, Теду все сложнее продолжать отношения с Зоуи из-за ее попыток остановить постройку здания «Голиаф».
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