В 6 сезоне 20 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили пытается поддержать первые шаги Маршалла на пути к его мечте, Теду все сложнее продолжать отношения с Зоуи из-за ее попыток остановить постройку здания «Голиаф».