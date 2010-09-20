В 6 сезоне 17 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Робин доказывает Барни, что он всерьез запал на ее коллегу Нору. Тед по просьбе Зоуи едет к ней домой за коробкой с вещами, но неожиданно сталкивается с Капитаном, которого безумно боится.