В 6 сезоне 6 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили и Маршалл уже выбирают имя для будущего ребенка, а Робин раздражает ее новая и чрезмерно слащавая соведущая Бекки. В то же время Марвин дает Маршаллу советы, как зачать именно сына.
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