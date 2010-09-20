В 6 сезоне 6 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили и Маршалл уже выбирают имя для будущего ребенка, а Робин раздражает ее новая и чрезмерно слащавая соведущая Бекки. В то же время Марвин дает Маршаллу советы, как зачать именно сына.