В 6 сезоне 22 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили и Робин пытаются помирить Маршалла с Барни и вернуть свой столик в баре, Тед предлагает Зоуи провести уик-энд в отеле «Аркадиан», раз и навсегда решив, стоит ли его спасать.