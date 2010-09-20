В 6 сезоне 22 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили и Робин пытаются помирить Маршалла с Барни и вернуть свой столик в баре, Тед предлагает Зоуи провести уик-энд в отеле «Аркадиан», раз и навсегда решив, стоит ли его спасать.
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