В 6 сезоне 21 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни решает устроить своему отцу незабываемую ночь, чтобы доказать, как бессмысленно он променял клевую жизнь бабника на семейную. Во время этого приключения Робин встречает свою тайную любовь…