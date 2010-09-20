В 6 сезоне 21 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни решает устроить своему отцу незабываемую ночь, чтобы доказать, как бессмысленно он променял клевую жизнь бабника на семейную. Во время этого приключения Робин встречает свою тайную любовь…
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