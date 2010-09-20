В 6 сезоне 1 серии сериала «Как я встретил вашу маму» в бар «Макларенс» приходит Синди и загадочная девушка, которую Тед принимает за ту самую идеальную девушку. Робин тем временем перестает следить за собой, тяжело переживая расставание с Доном.
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