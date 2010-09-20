В 6 сезоне 3 серии сериала «Как я встретил вашу маму», когда Тед отказывается спроектировать здание для «Голиафа», Барни начинает охмурять его точно так же, как обычно это делает с девушками. Робин тем временем напивается и звонит Дону.
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail