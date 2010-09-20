В 6 сезоне 24 серии сериала «Как я встретил вашу маму», чтобы поддержать Маршалла перед очень важным собеседованием, Лили покупает для него сомнительный суп. А Барни и Тед спорят, кто из них нажмет на кнопку, тем самым уничтожив отель «Аркадиан».
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