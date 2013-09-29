В 3 сезоне 9 серии сериала «Родина» Кэрри воссоединяется с Броуди, но обстоятельства складываются гораздо сложнее, чем они себе представляли. Сол получает некую информацию от одного сомнительного источника. Дана все еще далеко от дома.