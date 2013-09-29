В 3 сезоне 2 серии сериала «Родина» Сол пытается выследить тех, кто несет ответственность за нападение в Лэнгли, и нанимает маловероятного эксперта, чтобы найти их. Куинн берет дело в свои руки. Кэрри узнает, кто на самом деле на ее стороне.
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