В 3 сезоне 1 серии сериала «Родина» спокойный Броуди остается на свободе, в то время как сумасшедшую Кэрри вызывают на разговор перед сенатским комитетом, расследующим теракт в Вашингтоне. Сол принимает командование в ЦРУ.
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