В 3 сезоне 1 серии сериала «Родина» спокойный Броуди остается на свободе, в то время как сумасшедшую Кэрри вызывают на разговор перед сенатским комитетом, расследующим теракт в Вашингтоне. Сол принимает командование в ЦРУ.