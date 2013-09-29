В 3 сезоне 4 серии сериала «Родина» Кэрри встречает нового клиента за завтраком и узнает, что покалеченное ЦРУ все еще имеет значительную власть и влияние, когда это необходимо. Дана убегает, и Джессика обращается за помощью к полиции.
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