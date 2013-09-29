В 3 сезоне 5 серии сериала «Родина» вдруг таинственный человек въезжает в страну через американо-канадскую границу. Кэрри ставит все на успех в миссии. Сол вынужден общаться со своим противником, сенатором Локхартом, на элитной охоте.