В 3 сезоне 5 серии сериала «Родина» вдруг таинственный человек въезжает в страну через американо-канадскую границу. Кэрри ставит все на успех в миссии. Сол вынужден общаться со своим противником, сенатором Локхартом, на элитной охоте.
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