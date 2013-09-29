В 3 сезоне 3 серии сериала «Родина» Броуди неожиданно возвращается к своей вере, когда оказывается перед лицом все более отчаянных трудностей. Вернувшись в США, Кэрри изо всех сил пытается связаться с Солом.
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