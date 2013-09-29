В 3 сезоне 8 серии сериала «Родина» напарники Кэрри и Куинн нашли подозреваемого во взрыве в Лэнгли. Солу приходится столкнуться с некими политическими последствиями. Семья Броуди получает неприятные известия. Их ждут очередные трудности.