В 3 сезоне 8 серии сериала «Родина» напарники Кэрри и Куинн нашли подозреваемого во взрыве в Лэнгли. Солу приходится столкнуться с некими политическими последствиями. Семья Броуди получает неприятные известия. Их ждут очередные трудности.
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