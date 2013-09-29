В 3 сезоне 10 серии сериала «Родина» Броуди отправляется на миссию, но его хрупкое состояние угрожает операции. Куинн узнает кое-что неприятное о самой Кэрри. Фара вынуждена вернуться в команду из-за внезапного форс-мажора.