В 3 сезоне 12 серии сериала «Родина» все силы безопасности приближаются к Кэрри и Броуди. Последний изо всех сил пытается выпросить право на искупление и милосердие. Сол планирует заключительную спасательную операцию.
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