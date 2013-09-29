В 3 сезоне 11 серии сериала «Родина» верность Броуди к миссии становится не такой уж прочной, когда он встречает призрака из далекого прошлого. Сомнения одолевают его. Сол смотрит в пропасть между успехом и неудачей.
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