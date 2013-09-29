В 3 сезоне 6 серии сериала «Родина» Кэрри поменялась ролями с организатором взрыва в Лэнгли и завербовала одного из самых влиятельных агентов Ирана. Сол изо всех сил пытается удержать назойливого сенатора Локхарта на расстоянии.