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Постер к сериалу Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Постер к сериалу Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Хи-Мэн и Властелины Вселенной (2021 - …) He-Man and the Masters of the Universe 6+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 14 минут
О чем сериал

«Хи-Мэн и Властелины Вселенной» — мультипликационное шоу, которое является ремейком одноименного телевизионного проекта, выходящего в восьмидесятые годы. Действие фокусируется на принце Адаме, будущем наследнике престола, который, казалось бы, живет совершенно беззаботной жизнью во дворце своих родителей. Однако мало кто знает, что у главного героя есть альтер-эго под названием Хи-Мэн. Под личиной Хи-Мэна Адам сражается со злодеями, которые то и дело стремятся захватить галактику. К счастью, в непростой борьбе Хи-Мэну помогают его близкие друзья и товарищи.

Хи-Мэн и Властелины Вселенной - трейлер
Хи-Мэн и Властелины Вселенной
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Кенни
Том Кенни
Дэвид Кэй
Дэвид Кэй
Бен Дискин
Бен Дискин
Юрий Ловенталь
Юрий Ловенталь
Тревор Дивэлл
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
18 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Хи-Мэн и Властелины Вселенной - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Хи-Мэн и Властелины Вселенной - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3
2022, 1 эпизод
 
Слушать саундтрек сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Кадры из сериала
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