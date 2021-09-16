«Хи-Мэн и Властелины Вселенной» — мультипликационное шоу, которое является ремейком одноименного телевизионного проекта, выходящего в восьмидесятые годы. Действие фокусируется на принце Адаме, будущем наследнике престола, который, казалось бы, живет совершенно беззаботной жизнью во дворце своих родителей. Однако мало кто знает, что у главного героя есть альтер-эго под названием Хи-Мэн. Под личиной Хи-Мэна Адам сражается со злодеями, которые то и дело стремятся захватить галактику. К счастью, в непростой борьбе Хи-Мэну помогают его близкие друзья и товарищи.