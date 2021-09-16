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Хи-Мэн и Властелины Вселенной 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Киноафиша Сериалы Хи-Мэн и Властелины Вселенной Сезоны Сезон 1

He-Man and the Masters of the Universe 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»

В 1 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» сюжет фокусируется на галактическом принце Адаме, который проживает на планете Вечность. Вместе со своими родителями главный герой живет в большом замке и как будто бы вовсе не знает проблем. По ходу развития событий становится известно, что у Адама есть тайная личность — с помощью магического меча он превращается в супергероя, самого мощного воина на свете, способного победить любого, даже крайне опасного Скелетора. Вместе со своими друзьями, также обладающими магическими силами, главный герой противостоит космическому злу и защищает свою планету.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Меч Грэйскалла The Sword of Grayskull
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2021
Сила Грэйскалла The Power of Grayskull
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2021
Наследники Грэйскалла The Heirs of Grayskull
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2021
Защитники Грэйскалла The Champions of Grayskull
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2021
Мы владеем силой We Have the Power
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2021
Орко Великий Orko the Great
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2021
Охота на Хи-Мэна He-Man, the Hunted
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2021
Затишье перед бурей The Calm Before the Storm
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2021
Пощады не будет. Часть 1 Cry Havoc, Part 1
Сезон 1 Серия 9
16 сентября 2021
Пощады не будет. Часть 2 Cry Havoc, Part 2
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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