В 1 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» сюжет фокусируется на галактическом принце Адаме, который проживает на планете Вечность. Вместе со своими родителями главный герой живет в большом замке и как будто бы вовсе не знает проблем. По ходу развития событий становится известно, что у Адама есть тайная личность — с помощью магического меча он превращается в супергероя, самого мощного воина на свете, способного победить любого, даже крайне опасного Скелетора. Вместе со своими друзьями, также обладающими магическими силами, главный герой противостоит космическому злу и защищает свою планету.