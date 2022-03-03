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Хи-Мэн и Властелины Вселенной 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Киноафиша Сериалы Хи-Мэн и Властелины Вселенной Сезоны Сезон 2

He-Man and the Masters of the Universe 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»

Во 2 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» история о молодом принце Адаме с планеты Этерния продолжается. При помощи своих верных соратников и магического меча он по-прежнему будет сражаться с врагами за родную планету. Битва между главным героем и озлобленным Скелетором выйдет на новый уровень, когда Хи-Мэн и злодей создадут новые могущественные команды. Напомним, наследник монарха Раднора и королевы Виктории жил беспечной жизнью. Однако у юноши есть секрет, о котором ничего не знают даже его коронованные родители. Лишь самым близким друзьям известно, что Адам является Хи-Мэном – сильнейшим воином в галактике.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Надземный мир The World Above
Сезон 2 Серия 1
3 марта 2022
Подземный мир The World Below
Сезон 2 Серия 2
3 марта 2022
Этерния 2000 Eternia 2000
Сезон 2 Серия 3
3 марта 2022
Очень голодная стрекоза A Very Hungry Dragonfly
Сезон 2 Серия 4
3 марта 2022
Тем временем... Meanwhile
Сезон 2 Серия 5
3 марта 2022
И один в поле воин Divided We Stand
Сезон 2 Серия 6
3 марта 2022
Битва за Авион The Battle of Avion
Сезон 2 Серия 7
3 марта 2022
Пятая Немезида The Fifth Nemesis
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2022
График выхода всех сериалов
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