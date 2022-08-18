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Хи-Мэн и Властелины Вселенной 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной
Киноафиша Сериалы Хи-Мэн и Властелины Вселенной Сезоны Сезон 3

He-Man and the Masters of the Universe 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»

В 3 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» победу в сражении одержали темные мастера. Теперь судьба Хи-Мэна, его друзей и всей планеты Этерния буквально висит на волоске. Но оставшиеся в живых герои не собираются сдаваться, они намерены объединить силы, чтобы бросить вызов дракону, подпитывающемуся энергией Хаоса. Если их план принесет ожидаемые плоды, то они смогут исправить ситуацию и вернуть все на круги своя. Но для этого Хи-Мэну понадобится множество редких артефактов, уникальных способностей, а главное – упорных тренировок. Теперь битва между Героем и Злодеем выйдет на новый уровень.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Хи-Мэн и Властелины Вселенной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Призраки замка Грейскулл The Haunting of Castle Grayskull
Сезон 3 Серия 1
18 августа 2022
Замороженное твердое вещество Frozen Solid
Сезон 3 Серия 2
18 августа 2022
Гнев Мер-Мэна Wrath of the Mer-Man
Сезон 3 Серия 3
18 августа 2022
Гробница Серого Черепа The Tomb of Grayskull
Сезон 3 Серия 4
18 августа 2022
Прыжок веры A Leap of Faith
Сезон 3 Серия 5
18 августа 2022
Заклинание In-Can't-Ation
Сезон 3 Серия 6
18 августа 2022
Начало конца (Часть 1 из 2) The Beginning of the End (Part 1 of 2)
Сезон 3 Серия 7
18 августа 2022
Начало конца (Часть 2 из 2) The End of the Beginning (Part 2 of 2)
Сезон 3 Серия 8
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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