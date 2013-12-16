В 1 сезоне 9 серии сериала «Горюнов» Горюнов наблюдает за Сашей, рассчитывая, что он приведет его к Марии. Капитан отправляется за ним в Петербург, но оказывается разочарован. В это время экипаж приглашают на торжественное мероприятие.
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