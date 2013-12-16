В 1 сезоне 12 серии сериала «Горюнов» экипаж вновь на плаву. Все члены команды заняты своими проблемами: замкомдива устраивает тематические мероприятия, Саша строчит своей девушке любовные послания. Лейтенант находит маленькую крысу.
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