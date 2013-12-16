В 1 сезоне 10 серии сериала «Горюнов» в штабе только и говорят, что о возмутительном поведении членов экипажа. Жизнь Горюнова летит под откос. На службе он находится на грани увольнения, а дома встречается с безразличием со стороны супруги и дочери.
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