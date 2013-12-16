В 1 сезоне 23 серии сериала «Горюнов» служащий кафе по просьбе Марии отвечает на входящий звонок от Петровского и сообщает ему о смерти девушки. Саша бежит к Павлу. Они торопятся на церемонию прощания, но вместо этого оказываются на помолвке.
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