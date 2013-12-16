В 1 сезоне 5 серии сериала «Горюнов» Горюнов собирается провести Саше «курс юного бойца». Старпом должен рассказать лейтенанту, как устроено судно и разъяснить все подробности. Однако вскоре он понимает, что ему попался слишком дотошный подопечный.
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