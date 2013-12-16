В 1 сезоне 21 серии сериала «Горюнов» Саша и «штрафбат» находят банду и каким-то непостижимым образом одолевают злоумышленников. Соня и ее одноклассники освобождены, а лейтенанту даровано прощение. Он вновь может приступить к службе.
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