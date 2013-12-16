В 1 сезоне 36 серии сериала «Горюнов» Саша собирается отправиться к тете Иванова в деревню. Маша переживает: от Сани нет никаких вестей... Павел утешает ее: с Петровским точно все будет хорошо. Военная прокуратура настаивает на аресте Горюнова.
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