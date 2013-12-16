В 1 сезоне 24 серии сериала «Горюнов» Звереву устраивают допрос сотрудники ФСБ. Они не могут установить его личность. Зверев в шоке, выяснив, что каким-то мистическим образом очутился в Сафоново. Он хочет найти дядю, который проживает здесь.
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