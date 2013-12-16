В 1 сезоне 22 серии сериала «Горюнов» Павел воодушевлен мечтами о появлении на свет наследника. Тем временем его уведомляют, что в городе ожидают прибытия очередной делегации, на этот раз из Индии. Целью их визита является приобретение новых торпед.
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