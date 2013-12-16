В 1 сезоне 28 серии сериала «Горюнов» Саша не может реанимировать старпома. Павел отдает приказ на смену курса. Экипажу необходимо передать заболевшего старпома встречному кораблю. Однако после сообщения о раненом командире старпом приходит в себя.
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