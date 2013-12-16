В 1 сезоне 19 серии сериала «Горюнов» в дивизии проходит подготовка: члены команды ловят «диверсанта», но не под водой, а на земле. Павел хочет, чтобы комдив разрешил «химдыму» поучаствовать в испытаниях. Капитан надеется вернуть Петровского.
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