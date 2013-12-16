В 1 сезоне 11 серии сериала «Горюнов» Горюнов обращается к Саше за рекомендацией о том, как следует обходительно вести себя с женщиной. Однако это было излишней мерой, поскольку генерал Нэнси оказывается вполне компанейской женщиной.
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