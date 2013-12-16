В 1 сезоне 32 серии сериала «Горюнов» в виде предоплаты за услугу по расторжению брачного союза Марии подводники устанавливают адвокату сирену прямо в квартире. Тот, запустив ее, отбывает в город, а в его жилище готовится пробраться грабитель.
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