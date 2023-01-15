В 3 сезоне сериала «Крестный отец Гарлема» влиятельный афроамериканский мафиози Бампи Джонсон вновь оказывается в родном преступном районе Нью-Йорка. Однако Гарлем после десяти лет тюремного заключения встречает его без оваций и ковровых дорожек. Пытаясь восстановить свою криминальную империю, Бампи закупает внушительную партию наркотиков. Однако кто-то из конкурентов или даже из его собственных двуличных подручных поджигает склад с товаром, и драгоценный белый порошок оказывается уничтожен. Ситуацию усугубляют агенты ЦРУ, которые буквально не спускают глаз с бывшего заключенного.