Крестный отец Гарлема 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Крестный отец Гарлема
Киноафиша Сериалы Крестный отец Гарлема Сезоны Сезон 3

Godfather of Harlem 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Крестный отец Гарлема»

В 3 сезоне сериала «Крестный отец Гарлема» влиятельный афроамериканский мафиози Бампи Джонсон вновь оказывается в родном преступном районе Нью-Йорка. Однако Гарлем после десяти лет тюремного заключения встречает его без оваций и ковровых дорожек. Пытаясь восстановить свою криминальную империю, Бампи закупает внушительную партию наркотиков. Однако кто-то из конкурентов или даже из его собственных двуличных подручных поджигает склад с товаром, и драгоценный белый порошок оказывается уничтожен. Ситуацию усугубляют агенты ЦРУ, которые буквально не спускают глаз с бывшего заключенного.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Крестный отец Гарлема График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Негр в Белой Америке The Negro in White America
Сезон 3 Серия 1
15 января 2023
Альзадо Alzado
Сезон 3 Серия 2
22 января 2023
Мекка Mecca
Сезон 3 Серия 3
29 января 2023
Капитан Филдс Captain Fields
Сезон 3 Серия 4
5 февраля 2023
Ангел смерти Angel of Death
Сезон 3 Серия 5
19 февраля 2023
Призраки Spooks
Сезон 3 Серия 6
26 февраля 2023
Все дороги ведут к Малькольму All Roads Lead to Malcolm
Сезон 3 Серия 7
5 марта 2023
Родина или смерть Homeland or Death
Сезон 3 Серия 8
12 марта 2023
Мы все короли We Are All Kings
Сезон 3 Серия 9
19 марта 2023
Наш черный сияющий принц Our Black Shining Prince
Сезон 3 Серия 10
26 марта 2023
