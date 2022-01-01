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Киноафиша Дистрибьютеры Epix

Телеканал Epix

О телеканале

Американский премиальный канал, был запущен в октябре 2009 года. Контент состоит из фильмов, а также документальных, музыкальных и юмористических программ. Его основателями считаются такие гиганты, как Paramount Pictures, MGM, Lionsgate, которые не смогли договориться с другими каналами о стоимости лицензий на свою видеопродукцию.

Благодаря такой поддержке, на Epix решили выпускать оригинальные сериалы, известными стали криминальная драма с Форестом Уитакером «Крестный отец Гарлема», «Пенниуорт» — сериал о похождениях дворецкого Бэтмена в молодости. Участвует в производстве европейских проектов, например, шоу «Правда о деле Гарри Квеберта».

Сериалы
Билли Кид
Билли Кид
приключения, вестерн 2022, США
0.0
Извне
Извне
ужасы, фантастика 2022, США
0.0
Нью-Йорк, или Не считается
Нью-Йорк, или Не считается
драма, комедия 2021, США
0.0
Чепелуэйт
Чепелуэйт
драма, ужасы 2021, США
0.0
Крестный отец Гарлема
Крестный отец Гарлема
драма, криминал 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пенниуорт
Пенниуорт
драма, боевик, криминал 2019, США
8.0
Предприятие «Божий дар»
Предприятие «Божий дар»
драма 2019, США
6.0
Все сериалы
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