Телеканал Epix

Американский премиальный канал, был запущен в октябре 2009 года. Контент состоит из фильмов, а также документальных, музыкальных и юмористических программ. Его основателями считаются такие гиганты, как Paramount Pictures, MGM, Lionsgate, которые не смогли договориться с другими каналами о стоимости лицензий на свою видеопродукцию.

Благодаря такой поддержке, на Epix решили выпускать оригинальные сериалы, известными стали криминальная драма с Форестом Уитакером «Крестный отец Гарлема», «Пенниуорт» — сериал о похождениях дворецкого Бэтмена в молодости. Участвует в производстве европейских проектов, например, шоу «Правда о деле Гарри Квеберта».