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Киноафиша Сериалы Роковой патруль Награды

Награды и номинации «Роковой патруль»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
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