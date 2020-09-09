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Постер к сериалу Роковой патруль
Киноафиша Сериалы Роковой патруль Сезоны
Роковой патруль (2019 - …), список сезонов Doom Patrol 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Список сезонов сериала «Роковой патруль»
Роковой патруль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 15 эпизодов
 
Роковой патруль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 9 эпизодов
 
Роковой патруль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
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