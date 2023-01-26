Меню
HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
Сюжетные арки супергеройских шоу DC получат логичное завершение.
Написать
26 января 2023 13:01
Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»
В новых сериях персонажей ожидает путешествие во времени.
Написать
23 ноября 2022 11:54
Четвертый сезон «Рокового патруля» получил дату премьеры и первый трейлер
Главных героев ожидает скачок в будущее.
Написать
10 октября 2022 12:06
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.
Написать
28 октября 2021 19:03
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Оба проекта получили продолжение еще до окончания трансляции третьего сезона.
Написать
18 октября 2021 11:46
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
Начало осени не время для депрессии, если на малые экраны возвращаются любимые сериалы с новыми сезонами! А иные стриминговые сервисы и вовсе предлагают очень любопытные премьеры.
Написать
2 сентября 2021 19:00
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
