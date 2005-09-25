Во 2 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан начинает ожидать предложение руки и сердца от Майка, а в район возвращается Пол. Линетт же обновляет свой гардероб из-за издевок коллег, а у Бри появляется аллергия на Джорджа.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail