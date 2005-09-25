Во 2 сезоне 1 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри пытается спокойно организовать похороны мужа, но возникшая на пороге свекровь начинает выводить ее из себя. Габи старается помириться с Карлосом, а Линетт устраивается на работу.
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