Во 2 сезоне 12 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бетти начинает активно общаться с соседками, чтобы отвести от себя подозрения. А Сьюзан знакомится с очаровательным доктором Роном благодаря самому неудачному свиданию в жизни.
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