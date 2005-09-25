Во 2 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габи уверена, что у сестры Мэри есть планы на Карлоса. Жена Эда принимает Сьюзан за его любовницу. А Линетт пытается организовать детскую комнату в офисе, но оказывается пристыженной другой мамой.
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