Во 2 сезоне 7 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Джордж делает Бри предложение, а она от неожиданности соглашается. Сьюзан с Карлом утешают друг друга из-за расставаний со своими партнерами, но их вечер принимает неожиданный поворот.
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