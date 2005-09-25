Во 2 сезоне 14 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Карлос решает приютить бедную девушку Шао-Мэй, из которой Габи случайно делает горничную. Сьюзан соглашается на фиктивный брак с гомосексуалом ради страховки, а Бри узнает о существовании Калеба.
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