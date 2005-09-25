Во 2 сезоне 15 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» к Солисам внезапно заявляется мать Габи. Пристрастие Бри к алкоголю начинает выходить из-под контроля, а Зак задаёт все больше неудобных вопросов о своих биологических родителях.
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